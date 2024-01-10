УФАС Карелии оштрафовало предпринимателя за рекламные листовки в почтовых ящиках жителей Петрозаводска

Карельское УФАС оштрафовало предпринимателя за рекламу поверки приборов учета водоснабжения, которая вводила потребителей в заблуждение.

Ранее в УФАС поступили обращения граждан с жалобами на рекламу о необходимости проведения поверки приборов учета воды. Жители Екатеринбурга, Калининграда, Перми, Мурманска, Твери, Чебоксар, Оренбурга, Красноярска, Новосибирска, Иваново, Хабаровска, Барнаула, Архангельска, Омска, Петрозаводска, Воронежа и Ярославля находили рекламные листовки в почтовых ящиках.

Карельское УФАС установило, что по оформлению рекламные листовки похожи на квитанции: в них содержатся ссылки на федеральные законы, обращение к плательщикам, таблица, имитирующая расчеты стоимости коммунальной услуги по тарифам и нормативам, штрих-код.

Потребители, получавшие рекламные листовки, воспринимали информацию как официальное уведомление о проведении поверки счетчиков только указанным в них сервисом. Граждане считали, что это обязательно и воспринимали извещения как квитанции коммунальной службы, по которым необходимо оплатить услуги.

Реклама вводили жильцов в заблуждение и по поводу исполнителя услуг, поскольку в тексте не было указания на непосредственного исполнителя – предпринимателя.

В то же время предприниматель, предлагавший в рекламных извещениях услуги по поверке водосчетчиков, не имел аккредитации на право выполнения услуги.

УФАС Карелии признало ненадлежащей рекламу поверки приборов учета водоснабжения, предписало прекратить нарушение и оштрафовало предпринимателя на 60 тысяч рублей по итогам рассмотрения трех административных дел, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.