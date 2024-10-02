УФАС Карелии привлекла компанию к ответственности за снегоход, который не получил оздоровительный комплекс

Оплаченное по контракту транспортное средство не предоставили заказчику.

Компания «Февралина» на поставила снегоход для лыжного комплекса «Костомукша». Карельское УФАС включило поставщика в перечень недобросовестных.

По информации надзорного ведомства, компания «Февралина» не только не поставила транспортное средство заказчику и нарушила сроки контракта, но и не выходила с ним на связь. При этом по контракту компания получила деньги в размере 576 тысяч рублей.

УФАС установила, что сведения в отношении компании «Февралина» шесть раз включали в РНП антимонопольными органами других регионов. Материалы передали в правоохранительные органы.

Ранее мы писали о том, что карельское УФАС заставило финансовую организацию убрать незаконную рекламу.