УФАС Карелии привлекла компанию к ответственности за снегоход, который не получил оздоровительный комплекс

Оплаченное по контракту транспортное средство не предоставили заказчику.
Компания «Февралина» на поставила снегоход для лыжного комплекса «Костомукша». Карельское УФАС включило поставщика в перечень недобросовестных.
По информации надзорного ведомства, компания «Февралина» не только не поставила транспортное средство заказчику и нарушила сроки контракта, но и не выходила с ним на связь. При этом по контракту компания получила деньги в размере 576 тысяч рублей.
УФАС установила, что сведения в отношении компании «Февралина» шесть раз включали в РНП антимонопольными органами других регионов. Материалы передали в правоохранительные органы.
Ранее мы писали о том, что карельское УФАС заставило финансовую организацию убрать незаконную рекламу.
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