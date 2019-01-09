УФАС Карелии разъяснило новые правила продления аренды госимущества

В январе 2019 года вступит в силу закон, согласно которому добросовестные арендаторы государственного и муниципального имущества, смогут продлить договоры аренды без проведения торгов.

Разъяснения опубликованы на официальном сайте антимонопольной службы. Поправки, внесенные в статью 17 закона "О защите конкуренции", устраняют ее двоякое толкование, сообщают "Вести Карелии".

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