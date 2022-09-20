УФАС Карелии: «Шолохов» не может списывать долги

Антимонопольщики нашли нарушения закона в работе петрозаводского центра юридической защиты должников «Шолохов».

В УФАС Карелии обратились жители Петрозаводска с жалобами на работу центра юридической защиты должников «Шолохов».

В антимонопольном ведомстве установили, что в наружной рекламе центра содержалась информация, создающая впечатление того, что «Шолохов» наделен правом списывать долги. В частности, пишет пресс-служба карельского УФАС, использовались такие фразы как «спиши все кредиты и долги до 0 рублей», «твой шанс начать свою жизнь с чистого лица», «спиши долги законно».



Между тем, признавать или не признавать гражданина банкротом имеет право только суд, пишет пресс-служба регионального УФАС. Кроме того, в наружной рекламе центра отсутствовала необходимая ссылка на федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», где и прописаны вышеуказанные положения.



Сейчас решается вопрос о привлечении «Шолохова» к административной ответственности.