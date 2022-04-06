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УФАС начала проверку законности передачи в аренду частной компании водопроводных и канализационных сетей Петрозаводска

Новости. Общество
13:07, 11 Апреля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Антимонопольная служба Карелии по обращению депутатов Заксобрания от КПРФ проводит проверку законности заключения концессионного соглашения между администрацией Петрозаводска и «ПКС-Водоканал» об аренде водопроводных и канализационных сетей сроком на 30 лет.

О проведении проверки депутатов Заксобрания от КПРФ Евгения Ульянова, Андрея Монастыршина, Сергея Гыбина и Сергея Андруневича проинформировал глава УФАС по Карелии Артур Пряхин.

Как сообщает Пряхин, проверка законности концессионного соглашения началась до его официального заключения (подписание состоялось 24 марта 2022 года) и будет продолжена вплоть до получения результатов.

Отметим, что представители КПРФ в Заксобрании и Петросовете выступили против передачи в безвозмездное пользование частной коммерческой компании всех водопроводных сетей Петрозаводска сроком на 30 лет. Депутатов смутило, что решение состоялось без проведения конкурса.

Напомним, речь идет о передаче в пользование на 30 лет всех объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Петрозаводска без арендной платы, но с ожиданием того, что частная компания за три десятилетия инвестирует в развитие водопроводных сетей города 5,3 млрд рублей в ценах 2021 года. 

Депутаты Петросовета и Заксобрания от КПРФ выступили против, считая, что объекты ЖКХ должны оставаться в государственной (муниципальной) собственности и их содержанием, ремонтом и реконструкцией должны заниматься государственные организации, а не частные коммерческие фирмы, для которых главное — извлечение прибыли.

Представители фракции КПРФ в Заксобрании Карелии обратились в прокуратуру и в Управление федеральной антимонопольной службы, чтобы они проверили законность концессионного соглашения.

«По сути, состоялась скрытая приватизация объектов ЖКХ Петрозаводска, — заявил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов. — На 30 лет их передали в частные руки, при том, что город от этого ничего не выиграет. ПКС с 2005 года арендует водопроводные сети города, и мы видим, что никаких улучшений не происходит, наоборот, чуть ли не каждый день мы сталкиваемся с авариями — у нас по дорогам не проехать из-за затопления улиц».

Депутаты от КПРФ считают, что объекты водоснабжения и водоотведения Петрозаводска должны находиться в муниципальной собственности и в пользовании муниципальной или государственной организации.

«Это может быть МУП или ГУП, а также ООО со 100%-тным муниципальным или государственным участием, как в других регионах, — отметил Евгений Ульянов. — Инфраструктура жизнеобеспечения Петрозаводска не должна находиться в пользовании у частников. Это неправильно и навевает мысли о коррупционных схемах, которые могут стоять за этим решением».

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