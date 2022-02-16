890x80
Реклама
От чего страхуются жители Карелии?
16.02.2022 16:20
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
В Карелии будут судить подростка, который считается погибшим 3
17.02.2022 17:02
Массовые обрушения построек начались из-за мокрых сугробов на юге Карелии 9
Сегодня 06:40

Приставы обновили список арестованных и выставленных на торги автомобилей в Карелии

Новости. Общество
13:43, 18 Февраля 2022
фото: © r21.fssp.gov.ru

Новости партнеров

Перечень автомобилей, попавших под арест и выставленных на торги в Карелии, пополнился еще двумя единицами автотранспорта.

Список размещен на странице Управления Федеральной службы судебных приставов по Карелии.

Подготовлен к продаже грузовой фургон марки Fiat Ducato 2013 года выпуска. Он находится в поселке Лоухи. Начальная цена продажи — 675580 рублей.

Полуприцеп-рефрижератор марки Pacton 1990 года выпуска в поселке Кестеньга продается за 220 065 рублей.

Кроме того, за 475150 рублей на торги выставлен самосвал марки «Камаз» 2008 года выпуска. Он находится в Кеми.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, можно ознакомиться интернет-сайте МТУ Росимущества.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
14.02.2022, 11:36
Аномальное тепло идет в Карелию
11.02.2022, 19:13
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой»

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»