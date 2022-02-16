Приставы обновили список арестованных и выставленных на торги автомобилей в Карелии

Перечень автомобилей, попавших под арест и выставленных на торги в Карелии, пополнился еще двумя единицами автотранспорта.

Список размещен на странице Управления Федеральной службы судебных приставов по Карелии.

Подготовлен к продаже грузовой фургон марки Fiat Ducato 2013 года выпуска. Он находится в поселке Лоухи. Начальная цена продажи — 675580 рублей.

Полуприцеп-рефрижератор марки Pacton 1990 года выпуска в поселке Кестеньга продается за 220 065 рублей.

Кроме того, за 475150 рублей на торги выставлен самосвал марки «Камаз» 2008 года выпуска. Он находится в Кеми.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, можно ознакомиться интернет-сайте МТУ Росимущества.