УФАС отклонило жалобу на приватизацию здания бывшего магазина на Древлянке

Антимонопольная служба Карелии признала необоснованной одну из жалоб, поступивших в УФАС после продажи на аукционе муниципального здания, где раньше располагался магазин “Ленторг”.

Ранее с заявлениями об отмене результатов торгов в УФАС обратились победитель аукциона - индивидуальный предприниматель Никита Бокарев, фирма “Арче” и Многофункциональный центр недвижимости (МФЦН).

Как сказано в материалах дела, МФЦН предъявил претензии к администрации Петрозаводска, проводившей аукцион.

По мнению заявителя, в аукционной документации не было информация о месте и сроках подведения итогов продажи муниципального имущества. Чтобы получить дополнительную информацию об условиях торгов, потенциальным покупателям надо было лично явиться в мэрию, утверждает МФЦН.

УФАС отвергло эти аргументы, указав, что вся информация была доступна претендентам на участие в аукционе.

Подробнее читайте далее на "Вестях Карелии".