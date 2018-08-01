УФАС отменило итоги проведенного мэрией аукциона на аренду земельного участка на Древлянке

УФАС по Карелии обнаружило нарушения в действиях мэрии Петрозаводска при проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка.

По информации антимонопольного ведомства, в июне мэрия Петрозаводска выставила на торги земельный участок, расположенный на Лососинском шоссе. Предполагалось, что участок будет использован под склады.

Торги состоялись 10 июля. Однако УФАС выявило нарушения при проведении аукциона и выдало мэрии предписание об их устранении путем отмены протокола о результатах аукциона и повторном проведении торгов.

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