10:09, 01 Августа 2018
УФАС отменило итоги проведенного мэрией аукциона на аренду земельного участка на Древлянке
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УФАС по Карелии обнаружило нарушения в действиях мэрии Петрозаводска при проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка.
По информации антимонопольного ведомства, в июне мэрия Петрозаводска выставила на торги земельный участок, расположенный на Лососинском шоссе. Предполагалось, что участок будет использован под склады.
Торги состоялись 10 июля. Однако УФАС выявило нарушения при проведении аукциона и выдало мэрии предписание об их устранении путем отмены протокола о результатах аукциона и повторном проведении торгов.
Все подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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