15:59, 14 Февраля 2018
УФАС подключилось к делу о мошенничестве в филиале «Администрации Беломорканала»
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Осужденным за махинации с госконтрактом для филиала ФБУ "Администрация Беломорканала" грозит новое наказание за нарушение антимонопольного законодательства.
Это следует из сообщения УФАС по РК о результатах проверки материалов уголовного дела. В прошлом году Петрозаводский городской суд вынес приговор заместителю начальника Онежского района водных путей (филиала ФБУ "Администрация Беломорканала") Алексею Васильеву и гендиректору петербургской фирмы "Сайнгрупп" Ярославу Михайлову.
Они осуждены за мошенничество при заключении контракта на поставку древесины в хлыстах (жердей) для нужд Онежского района водных путей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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