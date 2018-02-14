УФАС подключилось к делу о мошенничестве в филиале «Администрации Беломорканала»

Осужденным за махинации с госконтрактом для филиала ФБУ "Администрация Беломорканала" грозит новое наказание за нарушение антимонопольного законодательства.

Это следует из сообщения УФАС по РК о результатах проверки материалов уголовного дела. В прошлом году Петрозаводский городской суд вынес приговор заместителю начальника Онежского района водных путей (филиала ФБУ "Администрация Беломорканала") Алексею Васильеву и гендиректору петербургской фирмы "Сайнгрупп" Ярославу Михайлову.

Они осуждены за мошенничество при заключении контракта на поставку древесины в хлыстах (жердей) для нужд Онежского района водных путей, сообщают "Вести Карелии".

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