15:21, 15 Февраля 2018
УФАС положительно оценил закон о бесплатной передаче госимущества бизнесу Карелии
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Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин положительно оценил законопроект о бесплатной передаче госимущества бизнесу Карелии, но предостерег от превращения "хорошей идеи во что-то другое".
Об этом он сообщил на пресс-конференции, комментируя законопроект, поступивший в начале февраля в парламент Карелии. Согласно документу, государственное имущество республики может быть передано в безвозмездное пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организациям, который обеспечивают инфраструктурную поддержку малого и среднего бизнеса, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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