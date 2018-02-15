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Новости. Экономика
15:21, 15 Февраля 2018

УФАС положительно оценил закон о бесплатной передаче госимущества бизнесу Карелии

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Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин положительно оценил законопроект о бесплатной передаче госимущества бизнесу Карелии, но предостерег от превращения "хорошей идеи во что-то другое".

Об этом он сообщил на пресс-конференции, комментируя законопроект, поступивший в начале февраля в парламент Карелии. Согласно документу, государственное имущество республики может быть передано в безвозмездное пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организациям, который обеспечивают инфраструктурную поддержку малого и среднего бизнеса, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
циник
2018-02-15 15:41:53
«Сам факт принятия такого документа, мы сейчас не видим, что это плохо. Другой вопрос, уже когда будет реализовываться механизм этой поддержки, тут надо смотреть. Любую хорошую идею можно превратить во что-то другое, когда реализовывать ее начинают».
 Большевики на 40 лет вперед смотрели. ФСБ, к вам обращаюсь, изымайте загранспорт у этого гражданина, тем более он в отставку собрался.
кир
2018-02-15 15:28:33
Сначала много чего отобрали в 20-е годы прошлого века, затем - в лихие 90-е. Оказалось ещё можно присваивать на "законных" основаниях. Сколько можно друг друга не уважать?
YellowSubmarine
2018-02-15 15:36:28
Ув. кир, с молчаливого согласия равнодушных - до бесконечности!
Извините!!!
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