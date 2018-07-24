УФАС заинтересовалось рекламой кредитов на уличных баннерах в Петрозаводске

По теме
Загрузка...
Карельское управление ФАС России возбудило дело о нарушении законодательства о рекламе против банка, разместившего информацию о кредитах на уличных баннерах.
В ходе проверки было выявлено, что реклама состоит из двух блоков. В первом содержится информация о привлекательной процентной ставке. Текст набран крупным шрифтом. Во втором блоке говорится об иных существенных условиях предоставления кредита. При этом текст написан несоизмеримо мелким шрифтом по отношению к первой части рекламы.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
17.07.2018, 07:05
23.07.2018, 09:03
22.07.2018, 16:40
23.07.2018, 16:50
19.07.2018, 19:10
20.07.2018, 09:01
Аналитика
23.07.2018 12:49
Капитал
Самое маленькое арабское государство заинтересовалось карельской водой.
23.07.2018 12:26
23.07.2018 10:20
18.07.2018 15:32
18.07.2018 13:19
Чтиво
19.07.2018 14:17
Без политики
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
13.07.2018 13:29
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
Комментарии