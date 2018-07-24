УФАС заинтересовалось рекламой кредитов на уличных баннерах в Петрозаводске

Карельское управление ФАС России возбудило дело о нарушении законодательства о рекламе против банка, разместившего информацию о кредитах на уличных баннерах.

В ходе проверки было выявлено, что реклама состоит из двух блоков. В первом содержится информация о привлекательной процентной ставке. Текст набран крупным шрифтом. Во втором блоке говорится об иных существенных условиях предоставления кредита. При этом текст написан несоизмеримо мелким шрифтом по отношению к первой части рекламы.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".