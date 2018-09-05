УФАС заявило о сговоре компаний, занимавшихся освещением дорог в Карелии

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Комиссия УФАС по Карелии признала наличие картельного сговора двух петербургских компаний, участвовавших в аукционах для заключения госконтрактов по установке освещения на автомобильных дорогах республики.
Попавшие под подозрение ООО "Строительная компания "Феникс" и ООО "Стройэнерго" участвовали в семи аукционах, в результате которых были заключены контракты на сумму более 51,2 млн рублей.
Контракты предусматривали установку недостающего освещения на автодорогах в ряде районов Карелии.
Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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