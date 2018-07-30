УФАС запретило продавать участок с пешеходной зоной в Петрозаводске

Карельское УФАС предписало управлению земельных ресурсов республики аннулировать итоги аукционы по приватизации земельного участка рядом с универсамом "Кемский" в Петрозаводске.

Согласно материалам дела, участок был выставлен на торги с разрешенным видом использования для обустройства паркинга.

При проведении аукциона в состав участка была включена территория общего пользования, которую жители окрестных домов используют в качестве пешеходной зоны.

По мнению УФАС, прежде чем проводить аукцион, необходимо было провести процедуру установления публичного сервитута на часть территории, используемой как пешеходная зона. В противном случае, эта зона оказалась бы в частной собственности, что могло привести к нарушению прав граждан.

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