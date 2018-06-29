УФАС запретило рекламу "огнестойких" домов в жилом комплексе Карелии

УФАС по Карелии признало ненадлежащей рекламу продажи объектов недвижимости в ЖК "Северные просторы" и потребовало удалить ее из Интернета.

Об этом сообщается на сайте карельской антимонопольной службы в разделе "Решения".

Компания "Северные просторы" распространила в Интернете рекламу, в которой указала, что "материал стен – 100% минеральный материал, проще говоря, камень. Поэтому стены наших домов не горючи и огнестойки, в отличие от частично состоящих из древесины стен каркасных домов и домов из SIP – панелей", а также указали еще ряд преимуществ своих домов.

После в антимонопольную службу поступила жалоба от физического лица, посчитавшего, что в данной рекламе жилого комплекса присутствует не соответствующая действительности информация.

Подробности истории читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".