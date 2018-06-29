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Новости. Общество
16:11, 29 Июня 2018

УФАС запретило рекламу "огнестойких" домов в жилом комплексе Карелии

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УФАС по Карелии признало ненадлежащей рекламу продажи объектов недвижимости в ЖК "Северные просторы" и потребовало удалить ее из Интернета.

Об этом сообщается на сайте карельской антимонопольной службы в разделе "Решения".

Компания "Северные просторы" распространила в Интернете рекламу, в которой указала, что "материал стен – 100% минеральный материал, проще говоря, камень. Поэтому стены наших домов не горючи и огнестойки, в отличие от частично состоящих из древесины стен каркасных домов и домов из SIP – панелей", а также указали еще ряд преимуществ своих домов.

После в антимонопольную службу поступила жалоба от физического лица, посчитавшего, что в данной рекламе жилого комплекса присутствует не соответствующая действительности информация.

Подробности истории читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2018-06-29 16:51:44
Что за чушь, Карельскому УФАС совсем заняться не чем? Все нормально с домами, сам живу уже не первый год....
Пик
2018-06-29 16:48:52
Вопиющий ужас и лживая информация

заявителем данной чепухи являлся банально конкурент Кочанов В.А.

который строит свои пенопластовые домики, вспыхивающие от одной спички....

Сами подумайте как камень может гореть?

обычная заказная статья, комерсам в птз делать больше нефиг как лить дерьмом бизнес друг дружки
Гость
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