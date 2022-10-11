УФНС по Карелии: С января плательщики начнут оплачивать налоги одним платежом

С начала 2023 года у российских налогоплательщиков – юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП, появится Единый налоговый счет.

Нововведение, в первую очередь, направлено на упрощение процесса оплаты налогов плательщиками. Сегодня огромное количество ошибок в платежках связано с необходимостью вводить массу дополнительных реквизитов. Российские налогоплательщики вынуждены знать 1,5 тысячи кодов бюджетной классификации, более 20 тысяч кодов муниципальных образований (ОКТМО), массу дополнительных реквизитов, таких, как срок уплаты, основание платежа, налоговый период, статус, который необходимо указывать в платежной поручении, рассказали в УФНС по Карелии.

С 1 января 2023 года ошибаться будет негде — налогоплательщик просто внесет средства на свой Единый налоговый счет, используя лишь два реквизита — ИНН и сумму.

Как будет работать Единый налоговый счет, каковы его преимущества и каким образом новый механизм облегчит жизнь плательщикам, подробно можно узнать на промостранице на сайте ФНС.

Сервис поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей с января 2023 года — Единый налоговый счет.