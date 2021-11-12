890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

УФНС по РК: кассовую технику недостаточно приобрести — ее необходимо применять!

Новости. Общество
17:35, 30 Ноября 2021
фото: © ФНС России

Новости партнеров

Более 60 проверок на  рынках провели сотрудники территориальных налоговых органов Карелии с начала 2021 года на предмет соблюдения законодательства по применению контрольно-кассовой техники.

В результате было зарегистрировано более 40 единиц ККТ.

На текущем этапе отраслевого проекта ФНС России «Рынки» главная задача — контроль за применением ранее установленной и зарегистрированной кассовой техникой. Необходимо не только приобретать и регистрировать ККТ, но и применять ее. А значит, в соответствии с законом фиксировать все производимые расчеты с покупателями.

Налоговые органы республики тщательно отслеживают как факты регистрации ККТ, так и ее применение каждым налогоплательщиком на рынке.

За нарушение законодательства о применении кассовой техники в Карелии за прошедший период 2021 года привлечено к ответственности более 50 налогоплательщиков. Общая сумма штрафных санкций за неприменение ККТ или  нарушение требований к кассовым реквизитам составила свыше 70 тысяч рублей.

С начала проведения отраслевого проекта «Рынки» на территории Карелии наблюдается рост  более, чем на 60% выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники.

«Важно понимать, что наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению ККТ, — отмечает заместитель начальника контрольного отдела УФНС по РК Евгения Круглова, — это значит, что каждое выявленное нарушение должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции».

Напомним, что с начала года налоговые органы прилагают максимум усилий для легализации торговли на рынках республики. Благодаря современным цифровым сервисам ФНС удаленно видит каждое применение ККТ. По словам Евгении Кругловой, после фиксации аномального поведения при расчетах налоговые органы будут вынуждены привлекать к ответу нарушителей до тех пор, пока каждая операция не будет осуществляться с применением ККТ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
23.11.2021, 14:01
Вы уволены!
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:19
Обществоведение
«Издевательство над правосудием» 5
Борцы с «Невским пассажем» в Петрозаводске готовы пойти на коллективную голодовку.
«Неудобная война» 2
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»