УФНС по РК: кассовую технику недостаточно приобрести — ее необходимо применять!

Более 60 проверок на рынках провели сотрудники территориальных налоговых органов Карелии с начала 2021 года на предмет соблюдения законодательства по применению контрольно-кассовой техники.

В результате было зарегистрировано более 40 единиц ККТ.

На текущем этапе отраслевого проекта ФНС России «Рынки» главная задача — контроль за применением ранее установленной и зарегистрированной кассовой техникой. Необходимо не только приобретать и регистрировать ККТ, но и применять ее. А значит, в соответствии с законом фиксировать все производимые расчеты с покупателями.

Налоговые органы республики тщательно отслеживают как факты регистрации ККТ, так и ее применение каждым налогоплательщиком на рынке.

За нарушение законодательства о применении кассовой техники в Карелии за прошедший период 2021 года привлечено к ответственности более 50 налогоплательщиков. Общая сумма штрафных санкций за неприменение ККТ или нарушение требований к кассовым реквизитам составила свыше 70 тысяч рублей.

С начала проведения отраслевого проекта «Рынки» на территории Карелии наблюдается рост более, чем на 60% выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники.

«Важно понимать, что наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению ККТ, — отмечает заместитель начальника контрольного отдела УФНС по РК Евгения Круглова, — это значит, что каждое выявленное нарушение должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции».

Напомним, что с начала года налоговые органы прилагают максимум усилий для легализации торговли на рынках республики. Благодаря современным цифровым сервисам ФНС удаленно видит каждое применение ККТ. По словам Евгении Кругловой, после фиксации аномального поведения при расчетах налоговые органы будут вынуждены привлекать к ответу нарушителей до тех пор, пока каждая операция не будет осуществляться с применением ККТ.