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УФСБ Карелии обратилось к жителям республики в связи с событиями на Украине

Новости. Общество
11:57, 16 Марта 2022
фото: © УФСБ России по Республике Карелия

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УФСБ России по Республике Карелия выступило с призывом к жителям республики не доверять информации, дискредитирующей российские вооруженные силы, и сообщать о таких фактах.

Обращение ведомства опубликовано на официальном сайте правительства Карелии.

«В связи с политической обстановкой, сложившейся на Украине, ФСБ России отмечается значительный рост фактов распространения угроз террористического характера с иностранных сервисов электронной почты, а также увеличение числа звонков с мобильных номеров, принадлежащих украинским операторам сотовой связи, целью которых является сбор данных о военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а также призывы к участию и проведению несанкционированных митингов и шествий. Массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки стали активно использоваться внешними силами для распространения фейковой информации, дискредитирующей российскую армию, и вербовки жителей России», — говорится в обращении.

УФСБ России по Республике Карелия разъяснило, как следует относиться к подобной информации.

«Не поддаваться на различного рода провокации, тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из разных источников, и сообщать в правоохранительные органы о случаях размещения в сети Интернет или на иных ресурсах публикаций об организации несанкционированных митингов, сборе сведений о военнослужащих российской армии или сотрудниках силовых ведомств России», — сообщили в УФСБ.

На сайте также размещены телефоны доверия УФСБ России по Республике Карелия: +7 (8142) 78-46-58 и МВД по Республике Карелия: +7 (8142) 76-10-62.

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