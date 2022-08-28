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УФСБ Карелии: Спонсора террористов отправили в тюрьму

Новости. Криминал
15:48, 29 Августа 2022
фото: © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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Иностранцу, обвиняемому в финансировании террористической организации, осудили на 8 лет, три года из которых он должен провести в тюрьме, сообщили в Управлении ФСБ Карелии.

Так, 17 августа 2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина иностранного государства, причастного содействию террористической деятельности.

Сотрудниками УФСБ России Карелии была задокументирована преступная деятельность иностранца в виде содействия террористической деятельности в форме финансирования терроризма.

В феврале 2022 года подозреваемый был задержан и взят под стражу. В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному УФСБ, доказано, что иностранный гражданин, находясь на территории Российской Федерации, осуществлял перечисление собственных денежных средств на известные ему платежные реквизиты, подконтрольные участникам запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», в целях содействия террористической деятельности.

За совершение указанного преступления суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальную часть наказания – 5 лет - в колонии строгого режима.

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