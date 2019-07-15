УФСИН Карелии заявляет, что националист Тесак не содержится в колонии республики

Националист Максим Марцинкевич, осужденный на 10 лет за нападения на людей, не содержится ни в одном из исправительных учреждений Карелии, сообщили в республиканском УФСИН.

По словам представителя пресс-службы регионального управления ФСИН, Марцинкевич не содержится в исправительных учреждениях Карелии.

Ранее сообщалось, что Марцинкевич по прозвищу Тесак доставлен в ИК-1 в Надвоицах для отбытия наказания.

По информации РИА Новости, суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018 года за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В конце мая этого года решение суда вступило в силу.

Марцинкевич обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Как утверждают следователи, все это делалось в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения, связанного с борьбой против торговцев "спайсами".

Марцинкевич также был лидером скандального проекта, заявленной целью которого являлась борьба с педофилами.

Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.