Подписаться
Новости. Общество
16:35, 15 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

УФСИН Карелии заявляет, что националист Тесак не содержится в колонии республики

Загрузка...

Националист Максим Марцинкевич, осужденный на 10 лет за нападения на людей, не содержится ни в одном из исправительных учреждений Карелии, сообщили в республиканском УФСИН.

По словам представителя пресс-службы регионального управления ФСИН, Марцинкевич не содержится в исправительных учреждениях Карелии.

Ранее сообщалось, что Марцинкевич по прозвищу Тесак доставлен в ИК-1 в Надвоицах для отбытия наказания.

По информации РИА Новости, суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018 года за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В конце мая этого года решение суда вступило в силу.

Марцинкевич обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Как утверждают следователи, все это делалось в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения, связанного с борьбой против торговцев "спайсами".

Марцинкевич также был лидером скандального проекта, заявленной целью которого являлась борьба с педофилами.

Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
08.07.2019, 13:39
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом
12.07.2019, 14:56
Заклеенная история
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
11.07.2019, 15:34
Появилось видео с места аварии, где погибла 14-летняя девочка из Карелии

Аналитика

Сегодня 12:54
Расследование
Земли раздора 1
Как изменения в генплане Петрозаводска могут подвести под уголовную статью.
Не интригует и не торгуется 5
11.07.2019 14:27
Жители карельской деревни отказываются умирать 11
11.07.2019 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
Вся аналитика

Чтиво

12.07.2019 14:56
Личное мнение
Заклеенная история 23
Кому не нужна вся правда о советском терроре?
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
10.07.2019 13:51
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
Когда в России вернется публичная политика? 7
08.07.2019 12:32
архив чтиво

Медиа

Крестный ход в память о расстреле царской семьи
Сегодня 13:15
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»