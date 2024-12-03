Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Карелии проверили жилищные условия осужденных подростков

Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение безнадзорности и нарушений со стороны несовершеннолетних.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции провели профилактическое мероприятие по проверке мест жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ, сообщили в паблике УФСИН Карелии.



При проведении бесед с подростками и их родителями участники рейда выявили круг общения несовершеннолетних, материально-бытовые условия проживания подростков, отношение к учебной деятельности, а также узнали о взаимоотношениях в семье.

Во время проверки особое внимание уделялось выполнению осужденными обязанностей, возложенных на них судом.



Сотрудники также навестили подростков, состоящих на учете в УИИ, проживающих в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», проверили условия и пообщались с воспитателями центра.





Перед сотрудниками стоит задача не только проверить выполнение осуждёнными обязанностей, возложенных на них судом, но и найти индивидуальный поход к каждому из несовершеннолетних и помочь оступившимся. Для этого нами дополнительно проводятся психокоррекционные мероприятия, экскурсии, оказывается помощь специалистами Кадрового центра, медицинских организаций, беседы с привлечением руководителей молодежных, волонтерских движений

— рассказала психолог УФСИН Карелии Дарья Калинина.



Как отметили в источнике, подобные рейды проводятся регулярно и направлены на предупреждение безнадзорности и профилактику нарушений со стороны несовершеннолетних.