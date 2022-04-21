Уголовное дело экс-гендиректора «Карелавтотранса» Дмитрия Школина дошло до суда Петрозаводска

Судья горсуда Петрозаводска Анна Дубинкина 5 мая начнет рассматривать уголовное дело бывшего гендиректора «Карелавтотранса» Дмитрия Школина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и хищении денег.

Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе Петрозаводского городского суда, рассмотрение уголовного дела теперь уже бывшего гендиректора «Карелавтотранса» Дмитрия Школина судьей Анной Дубинкиной запланировано на 5 мая.

Следком Карелии обвиняет 52-летнего Школина, возглавлявшего транспортное предприятие республики с середины мая до конца сентября 2020 года, в превышении должностных полномочий и хищении денег при продаже двух автомобилей Карелавтотранса.

Напомним, что, как установили проводившие оперативные мероприятия сотрудники УФСБ Карелии, будучи гендиректором «Карелавтотранса», Школин решил продать два автомобиля предприятия «Газель» и «Шевроле Нива». Уставом «Карелавтотранса» предусмотрено его право реализовывать имущество учреждения исключительно по согласованию с его учредителями — Министерством имущественных и земельных отношений республики (МИЗО) и Минтрансом Карелии. Однако оба автомобиля были проданы в обход этого положения.

Интересно, что их покупателем стала близкая знакомая Школина, совместно проживающая с ним в одном из поселков Московской области. При этом оба транспортных средства достались подруге Школина, как говорят, по цене металлолома. Так, «Газель» обошлась ей всего в 50 тысяч рублей, а «Шевроле Нива» и вовсе в 37 тысяч. В такую смешную сумму почему-то оценил остаточную стоимость транспортных средств частный автоэксперт, который автомобили даже не осматривал, а видел их только на представленных ему фотоснимках.

Между тем, рыночная стоимость благополучно уехавших в Подмосковье своим ходом автомобилей, по заключению экспертов, составила около 200 тысяч для «Газели» и более 200 тысяч для «Шевроле Нивы».

Как нам удалось узнать, к настоящему времени Дмитрий Школин возместил нанесенный «Карелавтотрансу» материальный ущерб в сумме 276 тысяч рублей. Тем самым он, получается, признал свою вину. Защищают обвиняемого Школина московский адвокат Андрей Жуковский и адвокат Наталья Константинова из Петрозаводска.

Напомним, что выпускник московского юридического института Дмитрий Школин хорошо знаком с нынешним главой Минтранса Карелии Сергеем Щебекиным. Вместе с ним Школин когда-то работал в службе судебных приставов в Московской области, которую в 2015–2017 годах возглавлял Щебекин. Не случайно в марте 2019 года Школин был назначен начальником УКСа при Минстрое Карелии. Однако УКС он возглавлял всего год, а «Карелавтотранс» и вовсе менее пяти месяцев.