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Отбывающий срок за взятки экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО

Новости. Криминал
20:20, 30 Мая 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Дело рассматривается повторно после обжалования приговора, вынесенного в 2020 году.

22 мая судья петрозаводского городского суда Степан Сергеев приостановил производство по уголовному делу в отношении обвиняемого в получении взяток экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова, сообщает "Фактор Новости". По данным издания, связано это с его уходом на СВО. 

Знакомые с Максимовым чиновники предполагают, что с учетом имеющегося у него после академии ФСБ офицерского звания, там на службе он может стать и  не рядовым бойцом.

Добавим, что 40-летний Сергей Максимов – выпускник Академии ФСБ в Москве. Он служил в УФСБ Карелии, в прокуратуре Петрозаводска. В 2011 году он занял должность первого заместителя председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева. 19 июля 2017 года он был задержан сотрудниками УФСБ по республике и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии. Произошло это спустя полтора месяца после Дениса Косарева. После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, сообщив, что получал взятки вместе с ним.

По версии карельского Следкома, Денис Косарев совместно с Сергеем Максимовым в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключении с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества. А также за согласование и выдачу Фондом Госкомимущества республики предприятиям крупных и выгодных им денежных займов.

Напомним, в сентябре 2020 года судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Суд обязал бывшего чиновника выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года. Сторона защиты обжаловала приговор.

27 января 2022 года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил обвинительный приговор. В результате уголовное дело направили на новое рассмотрение другому судье. Им стал Степан Сергеев. Рассмотрение дела повторно началось весной 2022.

 

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