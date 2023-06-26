Уголовное дело о ДТП в отношении гендиректора крупной стройкомпании Карелии готово к отправке в суд

Прокурор Прионежья утвердил обвинительное заключение по делу в отношении 72-летнего жителя Петрозаводска, обвиняемого в ДТП с пострадавшим ребенком.

Надзорный орган Прионежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 72-летнего жителя Петрозаводска, обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, 28 апреля, около 20.40, мужчина за рулем личного автомобиля «Land Rover» возвращался в Петрозаводск по автодороге Р-21 «Кола». В районе поселка Шуя он решил обогнать попутные фуры и слишком разогнался в условиях плохой погоды и сумерек.



Не убедившись в безопасности, мужчина выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Калина».

В результате пассажир отечественной легковушки, девочка 2019 года рождения, получила тяжелые травмы.

По указанию прокуратуры района полиция возбудила уголовное дело, которое позже передали в Следком Карелии.

Во время следствия пенсионер признал вину, активно способствовал расследованию, принял меры, чтобы загладить причиненный вред.

Изучив материалы уголовного дела, прокурор согласился с доказанностью его вины и утвердил обвинительное заключение, которое вручат фигуранту.

После этого уголовное дело направят в Прионежский районный суд. Максимальное наказание - два года колонии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Отметим, фигурант указанного дела - генеральный директор крупной строительной компании в Карелии Николай Макаров. Напомним, трехлетнюю девочку, которая пострадала в нашумевшем ДТП, уже выписали из больницы.



Макаров ранее назвал произошедшее «настоящей непредвиденной трагедией».