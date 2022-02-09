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Уголовное дело организатора убийства бизнесмена в Петрозаводске уходит в Верховный суд Карелии

Новости. Криминал
15:59, 10 Февраля 2022
фото: © Следственный комитет Российской Федерации

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Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу петрозаводчанина, обвиняемого в организации убийства своего бывшего работодателя Вячеслава Расторопова.

Первый заместитель прокурора Карелии Алексей Афанасьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 58-летнего жителя Петрозаводска, обвиняемого в организации убийства своего бывшего работодателя Вячеслава Расторопова.

Ранее сообщали, что в ночь с 28 на 29 июня 2005 года у своего дома на улице Красноармейской в Петрозаводске, из автомата Калашникова был расстрелян 35-летний местный бизнесмен Вячеслав Расторопов. Он являлся учредителем ООО «Лигра» и владел помещениями в кинотеатре «Калевала» на Первомайском проспекте.

Только спустя 16 лет стало известно имя убийцы коммерсанта. Им оказался уроженец Петрозаводска Владислав Большанский 1974 года рождения, последние годы проживавший в Санкт-Петербурге. По версии карельского Следкома — и это подтвердилось в суде, проходивший срочную службу в Чечне, Большанский убил Расторопова по заказу бывшего директора фирмы «Лигра», которого по ряду причин уволил Расторопов.

Поэтому, считает следствие, названный экс-директор из мести организовал убийство бывшего работодателя, для чего он передал своего знакомому Большанскому автомат Калашникова.

Оружие за два года до этого было похищено с территории одной из войсковых частей в Волгоградской области. Автомат, по информации Большанского следствию, он, готовясь к убийству, пристреливал в Вологодской области в присутствии заказчика, который его туда отвез. За расправу над Растороповым уволенный директор «Лигры» пообещал Большанскому 5 тысяч долларов США. Однако после выполнения смертельного заказа отдал только 2 тысячи долларов.

Так, 28 января судья петрозаводского городского суда Ольга Ильичева приговорила Владислава Большанского к 9 годам и 9 дням лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал Большанского выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда сыну Расторопова Эдуарду.

По имеющейся информации, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, Большанский надеялся на менее строгое наказание, и потому очень огорчен, как он считает, суровым приговором.

Что касается заказчика, которого по назначению защищает адвокат Юрий Петровский, то, по нашим данным, свою вину он не признает и никаких показаний по делу не дает. Его уголовное дело будет рассматривать Верховный суд Карелии.

Сейчас обвиняемый в организации убийства Расторопова пенсионер содержится в следственном изоляторе при ИК № 9 Петрозаводска.

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Комментарии

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Кремень
2022-02-10 17:49:59
Жизнь человека в России ничего не стОит, похоже...а с появлением нелегальной миграции,просто беспредел,остановить пока нЕкому, всё делают деньги на этом,к сожалению...
галина
2022-02-10 17:42:04
А почему не называете имя заказчика ?
кир
2022-02-10 16:42:19
Долго цацкаетесь.
Гость
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