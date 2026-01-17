Уголовное дело возбудили после истории с подвозом школьника в деревне Виданы

В историю с подвозом школьника в одной из карельских деревень вмешался следком России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в д. Виданы в Карелии.

В Информационный центр Следкома России обратились жители деревни Виданы. Они пожаловались на некачественную дорожную инфраструктуру.

— На протяжении длительного времени автомобильная дорога в населенном пункте находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы, в зимний период расчистка полотна надлежащим образом не осуществляется, проезд транспортных средств затруднен. Ученик местной школы из-за невозможности проезда школьного автобуса вынужден проходить более 2 км до ближайшей остановки. Несмотря на судебное решение ремонтные работы не выполнены. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, — сообщили в ведомстве.

Следком Карелии возбудил уголовное дело. Доложить о ходе и результатах его расследования глава карельского ведомства должен в центральный аппарат.

Напомним, после того, как «Столица на Онего» обозначила проблему удаленного проживания ребенка и невозможности проложить маршрут школьного автобуса по опасной дороге, где к тому же были замечены волки, ситуация привлекла внимание властей. На этой неделе школьник, отмечало Минобразования РК, обучался по индивидуальному плану, начиная занятия со второго-третьего урока, что позволяло родителям самостоятельно подвозить его. Однако с 19 января будет найдено более системное решение: подвозом ученика займется один из сотрудников школы.