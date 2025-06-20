Уголовное дело возбудили после поджога исторического здания в городе Сортавала в Карелии

По предварительным данным, депо в городе Сортавала всё-таки подожгли, сделал это житель другого региона.
По факту поджога депо в городе Сортавала в Карелии было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин.
— Подозреваемый задержан и дает показания. Им оказался гражданин, постоянно проживающий в другом регионе. Поджог носит бытовой характер, — написал глава округа.
Пожар в помещениях предприятия случился 30 июня в 8.15 утра. Как выяснилось, загорелся автомобиль, находившийся в боксе. При этом изначально речи о поджоге не было.
По словам Сергея Крупина, историческое здание на Выборгском шоссе серьезно не пострадало. Жертв и пострадавших также не было.
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