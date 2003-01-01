Уголовное дело возбудят по факту нарушения прав дольщиков в Петрозаводске

Петрозаводчане 13 лет не могут въехать в новые квартиры. В ситуацию уже во второй раз вмешался Следком России.
В соцсетях петрозаводчанка сообщила, что 13 лет она не может въехать в квартиру новостройки на Ватутина. Подрядчик недостроил здание, при том, что получил оплату от дольщиков.
— Возведение дома начато в 2004 году застройщиком ООО «КИМК». В 2011 году заявительница в числе других граждан заключила с компанией договор на приобретение жилого помещения, полностью его оплатив. Однако до настоящего времени, несмотря на достройку объекта, в эксплуатацию он не введен в связи с необходимостью обустройства входной группы и прилегающей территории, — говорится в сообщении Следкома России.
В результате более 13 лет дольщики не могут получить приобретенное жилье. Многочисленные обращения в правоохранительные органы результатов не принесли. Ранее указанная ситуация освещалась в СМИ и социальной сети. Александр Бастрыкин ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Проверка проводилась, материалы были переданы в полицию. Но результата тоже нет.
Сейчас председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
Исполнение поручения вновь поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.