Уголовное дело возбуждено в Петрозаводске по факту обмана дольщиков ИЖС

Обманутые дольщики ИЖС в Карелии смогли добиться возбуждения уголовного дела по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Люди брали кредиты и вкладывали деньги в строительство домов, в итоге остались без жилья и с долговыми обязательствами. А строительная компания расписалась в собственной несостоятельности. Сейчас руководство ООО «Амперия» ждет денег от банка под залог третьих лиц, чтобы расплатиться с людьми. По разным источникам пострадавших от 20 до 34.

Как рассказали в ведомстве «Столице на Онего», в мае было возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ч.1 ст. 165 УК РФ). Правда не в отношении компании «Амперия», а пока по факту.

«Предварительно установлено, что в период с января 2021 года по июнь 2024 года должностные лица строительной компании Петрозаводска заключали с гражданами договоры подряда на строительство жилых домов в Карелии. Однако, свои договорные обязательства в полном объеме не выполнили, что послужило основанием для обращений клиентов компании в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время идет следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Максимальное наказание по данной статье — либо штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

«Ответственность по данной статье минимальна и явно не соответствует ни масштабу причинённого ущерба, ни характеру действий, совершённых в рамках этой схемы», — прокомментировала возбуждение дела одна из пострадавших Наталья Ладин.

Как рассказала Наталья, ее родители получили в 2023 году земельный участок и решили построить небольшой дом в поселке Матросы Пряжинского района. В этот момент как раз действовала программа льготной ипотеки под ИЖС с аккредитованным подрядчиком. Они выбрали ООО «Амперия», так как у них была аккредитация, приличный сайт со сданными объектами и отзывами. С компанией заключили договор в сентябре 2023 г. Завершить работы должны были за год.

«После заливки фундамента банк перевел им 90% (такие были условия договора с банком) от стоимости дома (общая стоимость — 2 миллиона 161 тысяча рублей), после чего они надолго исчезли, ссылаясь на завершение строительного сезона. С февраля 2024 года застройщик только обещал, но к самой сборке каркаса приступил лишь в сентябре. В ноябре–декабре по результатам практически каждодневных звонков они доделали каркас (не по проекту кое-как) и опять начали кормить завтраками и обещаниями, в феврале 2025 года перестали отвечать на звонки и сообщения. Сейчас дом — это просто скелет, нет даже кровли», — говорит Наталья.

Напомним, счета компании арестованы, ведутся судебные разбирательства, проверку проводит правоохранительные органы. Как «Столице на Онего» сообщили пострадавшие, банк, на кредит которого рассчитывала «Амперия», в деньгах отказал, ссылаясь на то, что застройщик предоставил не полный пакет документов.

Ранее историю с обманутыми дольщиками прокомментировал глава Карелии. Инициативу о создании рабочей группы высказал Омбудсмен по правам человека Карелии.

Напомним, обращение в Следком России направил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По словам депутата, данная проблема носит системный характер и затрагивает тысячи семей по всей стране.