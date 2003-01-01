Травма головы и перелом челюсти: новые подробности избиения мужчины 15-летней школьницей в Петрозаводске

Наша редакция выяснила новые детали нападения на мужчину в центре Петрозаводска: оказалось, что 41-летнего мужчину избивала 15-летняя школьница, а не двое неизвестных, как сообщалось ранее.

«Столица на Онего» выяснила новые подробности происшествия в ночь на 12 октября на проспекте Александра Невского, 18 в Петрозаводске, когда (по первоначальной версии) двое неизвестных избили мужчину. Преступление возле мусорных контейнеров, стоящих во дворе жилого дома, зафиксировали городские камеры. На записи видно, что мужчину ударили несколько раз в живот ногами. Потерпевший неподвижно лежал на земле. Ранее сообщалось, что нападавшими были две несовершеннолетние, а их жертвами стали двое мужчин.

В пресс-службе Следственного комитета нашему изданию уточнили, что жертвой был только один мужчина. А избивала его только одна 15-летняя девочка, тогда как ее 12-летняя подружка стояла рядом. То есть фигуранткой считается только старшая из двух девочек, против нее возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на преступление и покушение на убийство. Дело о покушении на убийство направлено в суд. Что стало причиной избиения, все еще неизвестно.

Нам стали известны и другие подробности, о которых нет официальной информации ни одного из силовых ведомств. Так, по данным нашего источника, подозреваемая не была в состоянии алкогольного опьянения, когда избивала незнакомца. Также мы выяснили, что 41-летний мужчина получил травму головы и перелом нижней челюсти. После инцидента он обратился в больницу скорой медицинской помощи. Мужчину направили на амбулаторное лечение, его жизни ничего не угрожает. Медицинская организация передала сведения о пострадавшем полиции, после чего нападавшую нашли.

По нашим данным, сейчас никто не задержан, но в силу возраста подозреваемой грозит домашний арест. Младшая же девочка не совершала никаких противоправных действий, она просто наблюдала за происходящим, так что ей наказания не будет.