Уголовную ответственность ввели за осквернение воинских захоронений

Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите страны или её интересов.

Это касается мемориалов, расположенных как на территории России, так и за её пределами, уточняет Парламентская газета.

— Уголовное наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей или лишения свободы до трех лет будет грозить за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, — говорится в сообщении.

При отягчающих обстоятельствах, в частности, если преступление было совершено группой лиц, с применением насилия, либо же осквернены были захоронения или памятники, относящиеся к событиям Великой Отечественной войны, наказание составит до пяти лет лишения свободы, а штраф — до пяти миллионов рублей.

Сейчас наказание предусмотрено за уничтожение или повреждение указанных сооружений, объектов.

Добавим, что с февраля 2022 года, на территории России произошло свыше трехсот семидесяти актов осквернения памятников, уточняет Российская газета.