Уголовный розыск Петрозаводска искал смартфон рассеянной москвички

Девушка потеряла дорогой телефон в кафе и вызвала полицию.

На имя министра внутренних дел Карелии, генерал-майора полиции Дмитрия Сергеева поступило письмо. Жительница Москвы поблагодарила сотрудника уголовного розыска Петрозаводска.

Девушка приехала в карельскую столицу по делам. Накануне отъезда она обнаружила, что пропал дорогой смартфон. Самостоятельные поиски не дали результата, тогда она обратилась в полицию.

Москвичка предположила, что, возможно, оставила гаджет в одном из кафе. Дежуривший сотрудник уголовного розыска

вместе с ней отправился в заведение.



Полицейский нашел смартфон среди папок меню.

«Девушка поблагодарила полицейского за чуткость и терпение и профессионализм», — говорится в пресс-релизе карельской полиции.



Напомним, ранее мы сообщали о том, как сотрудники ППС помогли найти телефон 39-летнему петрозаводчанину.