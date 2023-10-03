Уголовный розыск Петрозаводска искал смартфон рассеянной москвички

Девушка потеряла дорогой телефон в кафе и вызвала полицию.
На имя министра внутренних дел Карелии, генерал-майора полиции Дмитрия Сергеева поступило письмо. Жительница Москвы поблагодарила сотрудника уголовного розыска Петрозаводска.
Девушка приехала в карельскую столицу по делам. Накануне отъезда она обнаружила, что пропал дорогой смартфон. Самостоятельные поиски не дали результата, тогда она обратилась в полицию.
Москвичка предположила, что, возможно, оставила гаджет в одном из кафе. Дежуривший сотрудник уголовного розыска
вместе с ней отправился в заведение.
Полицейский нашел смартфон среди папок меню.
«Девушка поблагодарила полицейского за чуткость и терпение и профессионализм», — говорится в пресс-релизе карельской полиции.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как сотрудники ППС помогли найти телефон 39-летнему петрозаводчанину.
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