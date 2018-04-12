Уголовный розыск Петрозаводска ищет молодого мужчину

Он пропал без вести еще в октябре прошлого года.

Как сообщили в МВД Карелии, отделом уголовного розыска ОП №3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавший Александр Владимирович О., 1991 года рождения.

Его местонахождение не известно с октября 2017 года.

Приметы: на вид 26 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо бледное, глаза серые, волосы светло-русые средней длины

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: (88142) 75-50-00, 89114018356 или 02 (с мобильного - 102).