Уголовный розыск Петрозаводска ищет молодого мужчину

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Он пропал без вести еще в октябре прошлого года.
Как сообщили в МВД Карелии, отделом уголовного розыска ОП №3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавший Александр Владимирович О., 1991 года рождения.
Его местонахождение не известно с октября 2017 года.
Приметы: на вид 26 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо бледное, глаза серые, волосы светло-русые средней длины
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: (88142) 75-50-00, 89114018356 или 02 (с мобильного - 102).
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