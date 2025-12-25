Уголовным штрафом обернулось уклонение от погашения миллионной задолженности

Позиция должника заключалась в том, что он намерен выплачивать лишь небольшую часть многомиллионного долга, пропорциональную сумме, которую ему перечислял социальный фонд в качестве социальных выплат. Другие источники дохода и накопления он намеренно скрывал от судебного пристава.

Несмотря на задолженность, превышающую четыре миллиона рублей, гражданин сознательно утаивал информацию о своих банковских счетах и находящихся на них денежных средствах. Он не предпринимал никаких действий для погашения долга.

В ходе следствия было установлено, что должник намеренно скрывал наличие средств, достаточных для частичного или полного погашения долга.

