Уголовным штрафом обернулось уклонение от погашения миллионной задолженности

В Кеми судебные приставы добились взыскания уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Сотрудник службы судебных приставов возбудил уголовное дело в отношении должника, обнаружив признаки преступления, квалифицируемого статьей 177 УК РФ – злостное уклонение от погашения долговых обязательств.
В ходе следствия было установлено, что должник намеренно скрывал наличие средств, достаточных для частичного или полного погашения долга.
Несмотря на задолженность, превышающую четыре миллиона рублей, гражданин сознательно утаивал информацию о своих банковских счетах и находящихся на них денежных средствах. Он не предпринимал никаких действий для погашения долга.
Позиция должника заключалась в том, что он намерен выплачивать лишь небольшую часть многомиллионного долга, пропорциональную сумме, которую ему перечислял социальный фонд в качестве социальных выплат. Другие источники дохода и накопления он намеренно скрывал от судебного пристава.
Суд, рассмотрев материалы дела, признал должника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.