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Угробивший в Карелии истребитель СУ-27 летчик погиб в спецоперации на Украине

Новости. Общество
06:40, 06 Июня 2022
фото: Парламент КЧР/parlament09.ru

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В спецоперации на Украине погиб военный летчик, генерал-майор Канамат Боташев, по вине которого в июне 2012 года в Карелии потерпел крушение истребитель СУ-27 Бесовецкого авиаполка.

В Карачаево-Черкессии простились с 63-летним военным летчиком, генерал-майором Канаматом Боташевым, истребитель СУ-25 которого был сбит зенитной ракетой ВСУ на территории ЛНР.

Как пишет «КП Северный Кавказ», 22 мая, выполняя боевую задачу на Су-25 по поражению назначенных целей, Канамат Боташев получил информацию, что штурмовая группа наших войск попала в окружение в ЛНР и запросила поддержку. Поразив назначенные цели, летчик принял личное решение, основанное на преданности воинскому братству - помочь бойцам несмотря на то, что он точно знал о наличии мощного ПВО у противника. Окруженная группа смогла вырваться из огневого мешка. Когда самолет выходил из атаки, в него попала зенитная ракета. Посмертно Боташову присвоено звание «Героя России».

В Карелии немногие знают о том, что военная судьба Канамата Боташева была связана с нашей республикой. 28 июня 2012 года, в должности командира авиаполка гвардейской авиабазы в Воронеже, генерал-майор Боташев руководил летно-тактическими учениями базирующегося в Бесовце 159-го истребительного гвардейского авиаполка. Как пишет «КП «Северный Кавказ», самому ему подниматься в небо было нельзя, поскольку годом ранее он «самовольно сел за штурвал СУ-34, не имея на то специального допуска и соответствующей квалификации». За это серьезное нарушение Канамат Боташев получил дисциплинарное взыскание и его отстранили от полетов. Однако спустя год, во время руководства летно-тактическими учениями в Бесовце, генерал-майор Боташев, о чем тогда сообщили не только карельские СМИ, уговорил своего друга, командира 159-го гвардейского авиаполка, полковника Евгения Олейника взять его с собой в истребитель СУ-27, выполнявший простую задачу по разведке погоды. При этом, на высоте Боташев самовольно взял управление истребителем на себя и, несмотря на просьбы Олейника не делать этого, вначале стал выполнять простые маневры: развороты, виражи, «бочки». И уже идя на снижение, ему захотелось выполнить фигуру высшего пилотажа, так называемый «колокол». Во время этого маневра, пояснили журналисту «Столицы на Онего» военные летчики, на нулевой скорости самолет вначале приводится в положение «носом вверх», после чего опрокидывается «носом вниз», как будто раскачивает колокольный «язык». Но довести этот сложный маневр до конца Боташев не смог: самолет вошел в штопор и генералу с командиром полка Олейником пришлось срочно катапультироваться. Истребитель упал в Прионежском районе на одном из дачных участков недалеко от реки Шуя. К счастью, все обошлось без человеческих жертв, не считая потери очень дорогого по стоимости боевого истребителя.

Рассмотревший в закрытом заседании это уголовное дело Боташева петрозаводский гарнизонный военный суд назначил ему 4 года лишения свободы условно и штраф в сумме 5 миллионов рублей. После случившегося ему также пришлось выйти в отставку. Лишился должности и командир авиаполка Евгений Олейник. Но спустя десять лет волею судьбы Канамат Боташев снова оказался за штурвалом боевого истребителя и, к сожалению, погиб.

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