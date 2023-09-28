Угроза затяжных ливней заставила приподнять затвор на Лососинской плотине

В ближайшие дни в Петрозаводске прогнозируют обильные дожди.

По данным регионального гидрометцентра, на этой неделе в карельской столице будут идти дожди. Об этом сообщили в Минприроды Карелии.



"Для того, чтобы избежать подтопления на Лососинском водохранилище, 3 октября специалисты приподняли затвор на плотине на 10 сантиметров. При необходимости воду сбросят", - отметили в министерстве.



Минприроды Карелии ежедневно контролирует уровень воды в водохранилище.



Напомним, в мае прошлого года из-за обильных осадков и таяния снега уровень воды на плотине Лососинская достигал критических отметок. Специалисты неоднократно открывали затвор и сбрасывали воду.

После ЧП выяснилось, что плотина бесхозная и ее некому обслуживать, поэтому было принято решение передать ее в республиканскую собственность и отремонтировать.



Также напомним, 13 мая этого года из-за резкого подъема паводковых вод были разрушены участки на нескольких трассах в Калевальском районе. В некоторых местах движение транспорта было полностью перекрыто. Ситуацию контролирует прокуратура.



Также сложная обстановка с паводком сложилась в Кемском районе. В обоих районах был введен режим повышенной готовности. В Кемском районе власти готовились к эвакуации населения.







