Деревне на юге Карелии подтопление не угрожает

Нет угрозы подтопления в деревне Вилга из-за сброса воды на Лососинской плотине.
В пятницу, 6 октября, специалисты Минприроды Карелии дополнительно осмотрели плотину и участок реки в деревне Вилге.
Сейчас затвор на плотине открыт на 40 сантиметров, чтобы не допустить подтопления на водохранилище. Если будет нужно, воду сбросят дополнительно, но пока такой необходимости нет.
В Минприроды Карелии сообщили, что уровень воды на Лососинской плотине и проводимые на ней работы никак не связаны с уровнем воды в реке Вилга. Лососинка, на которой специалисты сбросили воду, и река Вилга не сообщаются друг с другом.
Специалисты регионального министерства ежедневно контролируют уровень воды Лососинского водохранилища.
Напомним, из-за угрозы затяжных ливней приподняли затвор на Лососинской плотине.
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