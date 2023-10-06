Деревне на юге Карелии подтопление не угрожает

Нет угрозы подтопления в деревне Вилга из-за сброса воды на Лососинской плотине.

В пятницу, 6 октября, специалисты Минприроды Карелии дополнительно осмотрели плотину и участок реки в деревне Вилге.



Сейчас затвор на плотине открыт на 40 сантиметров, чтобы не допустить подтопления на водохранилище. Если будет нужно, воду сбросят дополнительно, но пока такой необходимости нет.



В Минприроды Карелии сообщили, что уровень воды на Лососинской плотине и проводимые на ней работы никак не связаны с уровнем воды в реке Вилга. Лососинка, на которой специалисты сбросили воду, и река Вилга не сообщаются друг с другом.



Специалисты регионального министерства ежедневно контролируют уровень воды Лососинского водохранилища.

Напомним, из-за угрозы затяжных ливней приподняли затвор на Лососинской плотине.