Угрозыск Петрозаводска ищет подозреваемого, скрывшегося от полиции

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Дениса Викторовича Д. 1986 года рождения.
Он скрылся от органа дознания.
На вид ему 35-40 лет, рост 175-180 сантиметров, мужчина нормального телосложения.
Всех, кто знает, где искать подозреваемого, полиция просит передать эти сведения по телефону: 8 921-455-28-85.
Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.
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