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Ухажер украл деньги жительницы Карелии, чтобы оплатить алименты бывшей жене

Новости. Криминал
10:56, 11 Июня 2021
фото: © Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Уроженец Волгоградской области воспользовался средствами уснувшей жительницы Медвежьегорска для оплаты алиментов и покупки шуруповерта, а после удалил все сообщения и ушел, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района с заявлением о краже крупной суммы денег обратилась 41-летняя горожанка. Оплатив продукты питания в магазине, женщина обнаружила, что с её счёта пропали 50 тысяч рублей. Предположений о том, кто мог совершить преступление, у потерпевшей не было.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 38-летний уроженец Волгоградской области, проживающий на территории республики. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал полицейским, что с заявительницей познакомился не так давно. В день происшествия они вместе проводили время у неё дома.

Во время застолья гость увидел, как хозяйка квартиры совершает денежные операции через онлайн-сервис. По версии следствия, подозреваемый запомнил пароль, и затем, когда владелица средств легла спать, воспользовался мобильным приложением, перевёл на свой счёт деньги и, удалив все уведомления, ушёл.

Чужие сбережения он потратил на личные нужды: приобрёл микроволновую печь, шуроповёрт, купил золотые серёжки и серебряную цепочку для дочери, оставшиеся средства отправил бывшей супруге в качестве уплаты алиментов.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-06-11 12:56:29
Кто наши бабы? Второй раз с просил кот. И такие мужичонки? Можете не печатать. И так всем известно.
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