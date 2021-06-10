Ухажер украл деньги жительницы Карелии, чтобы оплатить алименты бывшей жене

Уроженец Волгоградской области воспользовался средствами уснувшей жительницы Медвежьегорска для оплаты алиментов и покупки шуруповерта, а после удалил все сообщения и ушел, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района с заявлением о краже крупной суммы денег обратилась 41-летняя горожанка. Оплатив продукты питания в магазине, женщина обнаружила, что с её счёта пропали 50 тысяч рублей. Предположений о том, кто мог совершить преступление, у потерпевшей не было.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 38-летний уроженец Волгоградской области, проживающий на территории республики. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал полицейским, что с заявительницей познакомился не так давно. В день происшествия они вместе проводили время у неё дома.

Во время застолья гость увидел, как хозяйка квартиры совершает денежные операции через онлайн-сервис. По версии следствия, подозреваемый запомнил пароль, и затем, когда владелица средств легла спать, воспользовался мобильным приложением, перевёл на свой счёт деньги и, удалив все уведомления, ушёл.

Чужие сбережения он потратил на личные нужды: приобрёл микроволновую печь, шуроповёрт, купил золотые серёжки и серебряную цепочку для дочери, оставшиеся средства отправил бывшей супруге в качестве уплаты алиментов.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.