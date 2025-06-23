Ухаживающие за ребенком с инвалидностью стали получать больше

С этого года родители или опекуны, ухаживающие за детьми с инвалидностью, стали получать выплату в 10 000 рублей вместо 1200 рублей.

Более 2,7 тысяч жителей региона ухаживают за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства 1 группы и получают выплату от Отделения Социального фонда по Республике Карелия. Оформить такой уход могут не только родители, усыновители, опекуны, попечители, но и иные граждане. Причем с этого года размер выплаты не зависит от категории ухаживающего лица.

«С февраля этого года размер выплаты при уходе за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы составляет 10950 рублей. Выплата устанавливается с районным коэффициентом, поэтому в Петрозаводске она составляет 12592,50 рублей, в центральных районах Карелии — 14235 рублей, в северных районах Карелии — 15330 рублей. Отделение СФР по Республике Карелия зачисляет выплату вместе с пенсией по инвалидности», — говорят в ведомстве.

В прошлом году вступили в силу изменения в законодательстве, которые позволяют родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, работать с частичной занятостью и при этом сохранять право на господдержку. В Карелии такой возможностью пользуется 230 граждан. При этом работа может быть как очной, так и удаленной. Трудоустройство необходимо подтвердить документами. Это может быть трудовой договор, дополнительное соглашение или справка работодателя.

«Важно отметить, что совмещать выплату и работу с частичной занятостью могут только родители, усыновители, опекуны или попечители ребенка. Иные лица, ухаживающие за ребенком-инвалидом и получающие выплату, должны быть неработающими», — пояснила управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Периоды ухода засчитываются в стаж и увеличивают пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и год стажа. В случае совмещения работы и ухода Отделение СФР по Республике Карелия выберет наиболее выгодный для гражданина вариант формирования страхового стажа.

Родители ребенка с инвалидностью могут оформить выплату по уходу в клиентских службах Отделения СФР по Республике Карелия и на портале госуслуг. Гражданам, которые не являются родителями (попечителями), требуется лично обратиться в клиентскую службу СФР по месту жительства и вместе с заявлением оформить обязательство по обеспечению ухода. Ежемесячная выплата им будет установлена с месяца, в котором гражданин обратится за ее назначением, на один год.

Получить консультацию по этому и другим вопросам можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001. Звонок бесплатный.