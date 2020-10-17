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Ухудшение прогноза по убыли населения объяснили последствиями Великой Отечественной

Новости. Общество
11:04, 18 Октября 2020
фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Ухудшение прогноза по убыли населения в России, о котором ранее сообщило правительство, происходит из-за совпадения последствий двух "демографических ям".

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (на фото справа).

По оценке правительства, Россия к 2024 году потеряет около 1,2 млн человек. 

"Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям — яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов. Эти две ямы нас преследуют по всей нашей истории современной", — сказал Песков, чьи слова цитирует RNS.

Он заверил, что одна из важнейших задач правительства - минимизировать сокращение населения, "а затем выйти на тренд роста", для этого, по его словам, принимаются все необходимые меры.

О каких мерах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Андрей Поляков
2020-10-18 13:38:38
Собственно добавить к комментариям нечего. Очевидно, их женщины беременные, но рожать мешают какие то ямы.
nae
2020-10-18 13:13:20
Забыл еще смутное время упомянуть, реформы Петра 1 и отмену крепостного права.
Поцъ длинный
2020-10-18 12:28:37
Ржать не пере- ржать !?! Ну клоуны, а войну 1812 года забыли, а 1914 год? А до нашей эры?
nae
2020-10-18 13:07:56
Поцъ длинный, монголо-татарское иго аукается ))
кир
2020-10-18 11:40:47
Фигня. Сами такие, непутевые. Внешних врагов искать не надо. Они внутри нас.
родитель
2020-10-18 11:15:17
Нас преследуют не ямы, а Песков и его начальник. Вот они преследуют давно и очень результативно.
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