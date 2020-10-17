Ухудшение прогноза по убыли населения объяснили последствиями Великой Отечественной

Ухудшение прогноза по убыли населения в России, о котором ранее сообщило правительство, происходит из-за совпадения последствий двух "демографических ям".
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (на фото справа).
По оценке правительства, Россия к 2024 году потеряет около 1,2 млн человек.
"Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям — яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов. Эти две ямы нас преследуют по всей нашей истории современной", — сказал Песков, чьи слова цитирует RNS.
Он заверил, что одна из важнейших задач правительства - минимизировать сокращение населения, "а затем выйти на тренд роста", для этого, по его словам, принимаются все необходимые меры.
О каких мерах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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