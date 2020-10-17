Ухудшение прогноза по убыли населения объяснили последствиями Великой Отечественной

"Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям — яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов. Эти две ямы нас преследуют по всей нашей истории современной", — сказал Песков, чьи слова цитирует RNS.