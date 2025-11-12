«Ухудшение самочувствия у метеозависимых лиц и полярное сияние»: на Земле наблюдается мощнейшая магнитная буря

На Земле наблюдается экстремально мощная магнитная буря уровня G4.66, вызванная первым из трех солнечных плазменных облаков. До максимального уровня G5 не хватает всего 0,34 балла.
Средства контроля в начале седьмого утра зафиксировали планетарную бурю, сила которой значительно превзошла все прогнозы. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, к Земле пришел самый слабый из ожидавшихся выбросов, который должен был вызвать лишь небольшие возмущения уровня G1-G2. Однако реальная буря достигла уровня G4.66.
Ученые предполагают, что облако плазмы от самой сильной вчерашней вспышки X5.1, двигаясь с рекордной скоростью, догнало и сжало впереди идущие более медленные облака. Это резко усилило их параметры:
— Плотность и температура плазмы превышают норму в десятки раз.
— Магнитное поле достигло исторических пиков.
— Космические аппараты передают «битые» и сильно искаженные данные.
—Прогноз на сутки, по сути, отсутствует, — констатируют в лаборатории.
Астрономы добавляют, что остается ждать в течение суток удар основного из трех солнечных выбросов, а также в его ожидании рассчитывать хотя бы на некоторый промежуточный спад воздействия в ближайшие часы.
Отмечается, что на фоне бури над планетой формируется одна из самых мощных за последние годы зон полярных сияний. Ее пик приходится на Северную Америку, а хвост может задеть северные и северо-западные регионы России.
Напомним, в ближайшие два дня, 11 и 12 ноября, прогнозируют магнитные бури.