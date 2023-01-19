Ухудшения ситуации ожидают более 30% оптовых торговых компаний в Карелии

Опрос руководителей организаций оптовой торговли в Карелии показал, как они оценивают свои перспективы на первый квартал 2023 года.

Исследование проводил Карелиястат.

Более 30% респондентов ожидают сокращения товарооборота, объема продаж и прибыли.

Вместе с тем, более 23% рассчитывают, что их прибыль вырастет, а более 15% собираются увеличить количество сотрудников.

Среди факторов, ограничивающих деятельность оптовых организаций, респонденты выделяли неплатежеспособность покупателей, недостаток финансовых средств, высокий уровень налогов и арендной платы.jghj