Ухудшения ситуации ожидают более 30% оптовых торговых компаний в Карелии

Опрос руководителей организаций оптовой торговли в Карелии показал, как они оценивают свои перспективы на первый квартал 2023 года.
Исследование проводил Карелиястат.
Более 30% респондентов ожидают сокращения товарооборота, объема продаж и прибыли.
Вместе с тем, более 23% рассчитывают, что их прибыль вырастет, а более 15% собираются увеличить количество сотрудников.
Среди факторов, ограничивающих деятельность оптовых организаций, респонденты выделяли неплатежеспособность покупателей, недостаток финансовых средств, высокий уровень налогов и арендной платы.jghj
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