Указатель «Господь на первом этаже» появился в онкодиспансере Карелии

В Республиканском онкологическом диспансере была освящена часовня.

Часовня иконы Божией Матери «Живоносный источник» была освящена в Республиканском онкологическом диспансере. Об этом сообщается в соцсети на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«„Господь на первом этаже“. Это не красивая литературная метафора, а конкретный целеуказатель, который сегодня появился в Республиканском онкологическом диспансере. Здесь была освящена часовня иконы Божией Матери „Живоносный источник“. Возглавил чин освящения Его Высокопреосвященство Митрополит Петрозаводской и Карельской Епархии Русской Православной Церкви Владыка Константин. Именно по его благословению тщением отца Михаила, а также главного врача онкодиспансера Ерванда Арутюновича Хидишяна, прихожан и неравнодушных граждан на первом этаже стационара открылось это святое место», — говорится в сообщении.

В Карелии также имеется часовня в честь Иконы Божьей Матери «Всецарица» в паллиативном центре.