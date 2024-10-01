Указом Президента России жительнице Карелии присвоено почетное звание «Мать-героиня»

Почетное звание «Мать-героиня» присвоено Лидии Вильевне Барташевич, жительнице г. Костомукша.

Указ о награждении 18 сентября 2024 года подписал Президент России Владимир Путин.

Звание «Мать-героиня» — высшая степень отличия, установленная для женщин за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Звание и одноименный орден были учреждены в СССР в 1944 году.

Лидия Вильевна и Олег Антонович Барташевичи — родители десятерых детей: 8 девочек, 2 мальчиков.

Все душевное тепло Лидия Вильевна отдает своим детям, служит для них примером во всем. Она отзывчива и добросовестна, настоящая хранительница семейного очага.

В настоящее время только одна дочь Георгия несовершеннолетняя, она учится в школе г. Костомукша. Глория и Александра — студентки, они получают высшее образование в Астрахани и Казани. Причем у Александры это уже второе высшее.

Старшие дети Лидии Вильевны получили достойное образование и трудятся в разных сферах.

Семья Лидии Вильевны дружная, здесь царит взаимопонимание, уважение, сопереживание и поддержка каждого.

Напомним, 2024 год объявлен Президентом Годом семьи в России.