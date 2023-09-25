Дорожники укладывают новый асфальт на бульваре в Петрозаводске

Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Новый асфальт появится на бульваре Интернационалистов в Петрозаводске, рассказали в паблике городской администрации 26 сентября.



Верхний слой нового покрытия укладывают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отметили в источнике. Кроме того, на улице Древлянка подрядчик обустроит основание для нового тротуара.

На улицах Советской и Северной рабочие устанавливают бордюры, на Сорокской снимают старое покрытие. Подрядчик планирует приступить к фрезеровке на улице Чкалова.



Как напомнили в сообществе, в этом году в рамках республиканской субсидии на социально-экономическое развитие, выделенной по инициативе главы республики, в Петрозаводске отремонтировали 22 дороги.

На прошлой неделе работы на них завершило ООО «Кондопожское ДРСУ». На сегодняшний день объекты обследуют и принимают специалисты городской администрации.