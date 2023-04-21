Уклонистам в России запретят сдавать на водительские права

В ГИБДД заявили, что уклоняющиеся от призыва в армию не смогут сдавать экзамен на водительские права.

Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. — Прим. ред.), в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции <…>. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — пояснил он.

Ранее на этой неделе МВД утвердило ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов, документ вступит в силу 11 июля.

В соответствии с законом о создании единого реестра военнообязанных граждане, которые в течение 20 суток со дня получения повестки не явились в военкомат, не смогут управлять транспортным средством и регистрировать его.

В течение суток информация поступит в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного.