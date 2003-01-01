Украденные у карельской пенсионерки 900 тысяч рублей будет возвращать курьер из Иркутска

Силовые органы смогли установить посредника между мошенниками и пенсионеркой, но не самих мошенников. На молодого человека и повесили весь долг.

Об интересном случае последствий участия в мошеннической схеме рассказали в прокуратуре Карелии. Сама история произошла в июне 2025 года. Костомукшской пенсионерке позвонил неизвестный молодой человек, который представился работником службы доставки и сообщил, что для получения посылки необходимо назвать код. Женщина назвала код, в результате с ее банковского счета произошло списание 900 тысяч рублей.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в ходе его расследования прокуратуре Костомукши удалось установить владельца счета, куда поступили деньги. Им оказался житель Иркутской области 2006 года рождения. Молодой человек выступал так называемым дроппером, то есть посредником между жертвой и преступниками. Самих мошенников найти не удалось.

Тем не менее, прокуратура Костомукши направила в Куйтунский районный суд Иркутской области исковое заявление о взыскании с владельца счета этих 900 тысяч. Суд удовлетворил требования прокурора. То есть суд принял решение взыскать украденную сумму именно с данного гражданина. Причем, по всей видимости, этих денег у него, поскольку его счет был лишь в цепочке между жертвой и мошенниками.

Как уточнили «Столице на Онего» в прокуратуре, деньги пока не взысканы, но фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры. Если денег не будет, молодым мошенником займутся судебные приставы. Он находится на свободе, мошенников с деньгами продолжают искать.

Напомним, недавно «Столица на Онего» публиковала большой материал о группе дропперов, которые принимали похожее активное участие в мошенничестве в отношении двух петрозаводских пенсионерок. У бабушек украли 3,2 млн рублей. В итоге задержали только одного из большой цепочки участников мошенничества. Остальные лица, кстати, установленные следствием, находятся на свободе и, по всей видимости, смогут избежать наказания. Одна из пенсионерок вскоре умерла.