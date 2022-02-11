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Украденные в магазине Петрозаводска виски и мясные стейки безработный успел выпить и съесть до задержания

Новости. Происшествия
14:11, 18 Февраля 2022
фото: © news.nashbryansk.ru

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За серию краж суд отправил петрозаводчанина в колонию-поселение.

Петрозаводский городской суд 14 февраля вынес приговор 33-летнему неработающему местному жителю, обвиняемому полицией в серии краж из магазинов карельской столицы.

Как рассказал «Столице на Онего» гособвинитель, помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря, подсудимый обвинялся в десяти кражах, совершенных им с октября 2020 по февраль 2021 года. Крал петрозаводчанин в основном продукты.

«На суде мужчина сознался в кражах, например, импортного виски и различных мясопродуктов, включая стейки, сыра, оливкового масла, а также шампуня и других косметических товаров, — сообщил Семен Вяря. — При этом заявил, что кофе и шоколад он не брал».

Судья Марина Носова, и об этом нам сообщили в суде, приговорила ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичные преступления мужчину к 2 годам 8 месяцам колонии-поселения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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Комментарии

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кир
2022-02-18 14:35:16
Какие права человека? Таким ходить только с браслетами и целый день быть на физической работе.
Гость
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