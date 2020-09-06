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Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро

Новости. Общество
16:28, 06 Сентября 2020
фото: Евгений Тиньков собирает чернику. Фото: Алекс Кирсанов
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В этом году, несмотря на коронавирус, в Финляндию приехали за ягодами сотни украинцев. Организация подобной "турпрограммы" стоит пару сотен евро и за сезон сборщики могут заработать столько же, сколько за год на родине.

Евгений Тиньков – один из самых активных сборщиков ягод, приехавших из Украины. По словам организатора его поездки – он вообще самый активный из всех украинских рабочих за последние 10 лет.

"Он установил абсолютный рекорд по сбору лесных ягод: за этот сезон он заработает 8500 евро! За день он собирает от 60 до 130 килограмм черники и от 25 до 40 килограмм морошки", – поделился ранее организатор рабочих поездок в Финляндию Алекс Кирсанов.

Это уже третье лето, которое Евгении проводит в Финляндии. В этом году он приехал в муниципалитет Суомуссалми в середине июля и останется до середины сентября. За первые полтора месяца он успел заработать 7 000 евро. И это после вычета всех расходов. В оставшееся время он намерен “надавить на газ” и заработать еще 1 500 евро.

Компания, принимающая ягоды, платит за килограмм черники 2,20 евро, морошки – 10 евро, а брусники – 1,20 евро.

"В этом году очень хорошо черника и морошка растет, поэтому и заработок лучше. Бруснику начали собирать только пару дней назад, и потом, - говорит Евгений, - за неё будут платить побольше".

Дома, в центральной части Украины, Евгений работает в строительстве. Средний месячный заработок в этой сфере – около 10 000 гривен в месяц, то есть чуть более 300 евро.

Полное интервью со сборщиком ягод Евгением Тиньковым читайте на страницах новостного портала Yle.

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