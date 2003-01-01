Предприимчивый кондопожанин обогатился на 10 тысяч рублей после похода в алкомаркет

Горожанин оплачивал покупки «золотой картой» приятеля, после чего снял с неё солидную сумму.

45-летний житель Кондопоги обвиняется в краже средств с банковского счёта своего приятеля, сообщили в МВД Карелии.

Во время хмельного застолья, проходившего в одном из городских общежитий, знакомый фигуранта попросил его сходить за новой порцией спиртных напитков и доверил свою платёжную карту. Как впоследствии выяснилось — зря.

После очередного похода за добавкой мужчина вошёл во вкус и решил снять с «бездонного» счёта своего товарища 10 тысяч рублей. Деньги он, конечно же, оставил себе, а карту вернул владельцу.

После того, как махинатором занялись сотрудники полиции, он признал вину и раскаялся в содеянном.

— В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, — рассказали в ведомстве.

